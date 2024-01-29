المصالحة والسلم الاجتماعي.. محور لقاء «الكوني» مع رابطة الشرفاء الأدارسة

التقى النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الاثنين، مع رئيس وأعضاء الرابطة العالمية للشرفاء الأدارسة فرع ليبيا.

وأكد الوفد في مستهل اللقاء الذي عُقِد بمقر المجلس في طرابلس، دعمهم لمشروع المصالحة الوطنية الذي يقوده المجلس الرئاسي، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

كما استعرض أعضاء الوفد النجاحات التي حققوها في مشروع المصالحة الوطنية، وإصلاح ذات البين خلال السنوات الماضية، والخطوات المتخذة في هذا الشأن.

بدوره أشاد الكوني بدورهم في تحقيق السلم الاجتماعي، لما يحظو به من احترام وتقدير من قبل الليبيين في كل المناطق، وفق قوله.

وأعرب النائب بالمجلس الرئاسي عن ثقته لما سيحققونه من نجاح في مشروع المصالحة الوطنية وإصلاح ذات البين لضمان تحقيق الاستقرار في كل المناطق، وأن يكون هذا العام عام هو المصالحة الوطنية على كامل التراب الليبي.