المصرف الإسلامي الليبي يعقد شراكة جديدة مع مؤسسة «باك بيس»

عقد المصرف الإسلامي الليبي (LIB) شراكة مع مؤسسة “باك بيس Backbase” في مجال حلول منصات الخدمات المصرفية التفاعلية على مستوى العالم.

وبحسب ما أفاد المصرف في بيان أُرسل إلى “عين ليبيا”، فإن هذه الشراكة الجديدة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتيسير عمليات خدمة العملاء وتحسين تجربة العملاء المصرفية الرقمية.

وأضاف البيان أنه “مع استمرار القطاع المصرفي في التطور، أدرك المصرف الإسلامي الليبي الحاجة إلى مواكبة العصر والتكيف مع تفضيلات العملاء وتوقعاتهم المتغيرة، وتأتي مبادرة تجديد تطبيق الهاتف المحمول الحالي للعملاء – الأفراد وطرح تطبيقات رقمية جديدة للمستخدمين من رواد الأعمال في وقت حاسم، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى انخفاض الصعوبات التي تنطوي عليها تهيئة العملاء وعمليات تقديم الخدمة انخفاضًا ملحوظًا؛ ومن ثَم؛ تعزيز التمتع بتجربة مصرفية أسلس وأسهل”.

ووفقاً لبيان المصرف، فإن هذا التحول الرقمي يتمحور حول تقديم منصة Backbase للخدمات المصرفية التفاعلية، وهي منصة مصرفية موحدة ذات قنوات متعددة تتوافق جيدًا مع تطلعات المصرف الإسلامي الليبي نحو اعتماد منهجية ترتكز على العملاء، وتنسيق رحلات العملاء عبر جميع نقاط الاتصال، والابتكار بسرعة تواكب تطورات التكنولوجيا الرقمية.

وأشار البيان إلى أن مؤسسة Backbase المعروفة بما تقدمه من إمكانات رقمية مبتكرة تقدم حلاً مخصصًا للتغلب على التحديات التي تعترض طريق العمليات المصرفية الحديثة، ويُمثل هذا التعاون نقلة محورية في استراتيجية المصرف الإسلامي الليبي؛ إذ يستفيد من خبرة مؤسسة Backbase في تسهيل عمليات التحول إلى المنصات التي تركز على العميل بشكل أسرع.

ويُعَد أحد الأهداف الرئيسة لهذا التعاون هو زيادة معدلات استخدام التكنولوجيا الرقمية بين عملاء المصرف الإسلامي الليبي، مع تمكين خيارات الخدمة الذاتية التي أصبحت أكثر توافقًا مع توجهات السوق ومتطلبات العملاء الحالية، ومن خلال تحسين المصرف الإسلامي الليبي وظائف منصاته الحالية، فإنه لا يهدف إلى اجتذاب قاعدة أكبر من العملاء فحسب، بل تقوية العلاقات طويلة المدى أيضًا من خلال تحسين الخدمات المقدمة.

ومن أهم هذه المساعي تقليل اعتماد البنك على العمليات القائمة على الفروع، وهي نقلة لا يُتوقع منها تبسيط العمليات فحسب، بل رفع الكفاءة وتحقيق فعالية التكلفة أيضًا، وتستلزم هذه النقلة التخلص من الأنظمة القديمة والعمليات اليدوية الورقية التي طالما كانت عقبات في طريق تقديم الخدمة بسرعة وسهولة.

وصرح المدير العام المكلف للمصرف الإسلامي الليبي عادل كشاد قائلاً: “في هذه الأيام التي نشهد فيها سرعة التقدم التكنولوجي، من الضروري للمؤسسات المالية أن تتكيف وتبتكر باستمرار.. وتبرز هذه الشراكة التزامنا بتقديم حلول مصرفية أكثر كفاءة وسلاسة إلى عملائنا.. فبالتعاون مع مؤسسة Backbase، نهدف إلى تحسين خدماتنا الرقمية، مما يمكِّننا من منح مستوى جديد من الراحة والفعالية إلى عملائنا، ومن ثَم؛ استعادة مكانة مصرفنا بوصفه مصرفًا مواكبًا حقًا لاحتياجات عملائه العصريين”.

بدوره علَّق ماتياس إيجيبي نائب الرئيس الإقليمي لمؤسسة Backbase على هذا التعاون قائلاً: “تمثل هذه الشراكة المنعقدة مع المصرف الإسلامي الليبي خطوة مهمة نحو طريق تقديم التجارب الأكثر دقة وتركيزًا على العملاء في القطاع المصرفي. صُممت منصة خدماتنا المصرفية التفاعلية ليحظى العملاء برحلة يسيرة وسلسة، ونؤمن بأن هذه المبادرة ستضع معيارًا جديدًا في القطاع، ما يعزز النمو والابتكار في المنطقة”.

يُشار إلى أن المصرف الإسلامي الليبي تأسس عام 2017، وهو مؤسسة مالية إسلامية مقرها ليبيا برأس مال يبلغ 250 مليون دينار ليبي، ويعمل البنك بما يوافق أحكام وتشريعات الشريعة الإسلامية، وينصب تركيزه الأساس على قطاعات الأفراد والشركات، ساعيًا إلى تقديم خدمات ملتزمة بأعلى المعايير المصرفية الإسلامية.