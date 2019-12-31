المصرف الإسلامي.. يُجهّز لاختيار مجلس إدارة جديد

التمويل اللإسلامي سيتم تعيين رئيس وأعضاء هيئة المراقبة للمصرف ويحديد مكافآتهم [انترنت]

دعا مصرف التمويل الإسلامي كافة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادي لاختيار مجلس إدارة جديد وتحديد مكافآتهم.

كما سيتم تعيين رئيس وأعضاء هيئة المراقبة للمصرف وتحديد مكافآتهم ومن المنتظر أيضاً أن يتم تكليف رئيس وأعضاء اللجنة الشرعية وتحديد مكافآتهم.

وأوضح مصرف التمويل الإسلامي في إعلانه أن الاجتماع سيعقد يوم الخامس عشر من الشهر المقبل بمقر مصرف التجارة والتنمية ببنغازي.

كما نوّه الإعلان كافة الراغبين بتقلد منصب رئيس أو عضو مجلس إدارة المصرف بأنه عليهم التقدم بسيرتهم الذاتية وتعبئة النموذج المحدد من قبل مصرف ليبيا المركزي