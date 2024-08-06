 المصرف التجاري يفتتح فروع جديدة في طرابلس

افتتح المصرف التجاري الوطني، فرعين جديدين بمنطقتي جنزور والكريمية في طرابلس، واعدا بافتتاح فروعا أخرى خلال الشهور القادمة.

وقال المدير العام للمصرف، “إن المصرف بصدد افتتاح مزيد من الفروع الجديدة خلال الشهرين القادمين”.

يشار أن إدارة المصرف التجاري الوطني قامت خلال الشهور الماضية بافتتاح عدة فروع جديدة، وهي فرع الابيار وفرع البحيرات الشمالية في بنغازي وفرع سوق الجمعة في طرابلس وفرع الرحيبات وفرع وصبراتة وفرع صرمان ووكالة نادي الأهلي ببنغازي.

وكشفت إدارة المصرف أنها ستقوم خلال الشهرين القادمين بافتتاح فروع جديدة في الناصرية والعجيلات ومنطقة البركة ببنغازي والزنتان وسمنو وونزريك بالإضافة لتجهيز فرع البيضاء الجديدة بمدينة البيضاء بالجبل الأخضر.

افتتاح فرعي جنزور والكريمية أعلن المصرف التجاري الوطني اليوم الاثنين الموافق 5-08-2024 عن افتتاح فرعي #جنزور و… تم النشر بواسطة ‏NCB المصرف التجاري الوطني‏ في الاثنين، ٥ أغسطس ٢٠٢٤