المصرف المركزي الأوروبي.. دعوات لإصدار «يورو رقمي»

فابيو بانيتا عضو مجلس البنك المركزي الأوروبي دعا أمس الجمعة مؤسسته إلى التحضير لإصدار عملة أوروبية افتراضية تكون بمثابة اليورو الرقمي المكمل للعملة الورقية في حال اقتضت الضرورة.

تأتي هذه الدعوة في ظل اتساع رقعة المعاملات الاقتصادية الإلكترونية عبر العالم وتزايد الحاجة للعملات الرقمية لتيسير هذه النشاطات إلى حد أن العديد من المصارف المركزية تدرس إمكانية إصدار نسخه رقمية لعملاتها النقدية، تسمح لها أيضا بمواجهة منافسة العملة الافتراضية المعروفة بـ”بتكوين” متزايدة الرواج سنة بعد أخرى في الأسواق العالمية.

وأضاف المصرف المركزي الأوربي بأن ظهور يورو رقمي من شأنه أن يقدم خدمة كبيرة لاقتصاد الاتحاد الأوروبي في حال تخلى المواطنون عن التعامل النقدي التقليدي، وسوف يعزز قدرة الاتحاد أيضا على الصمود في وجه منافسة وسيطرة تعاملات نقدية إلكترونية أخرى خارجية، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.

وتجري حاليا مشاورات واسعة داخل الأوساط الخبيرة في الاتحاد الأوروبي بشأن هذا المشروع، على أن يتم الحسم في تبنيه أو تركه بحلول منتصف العام المقبل.