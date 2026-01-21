المصرف المركزي: الإيرادات النفطية تتجاوز 622 مليون دولار منذ بداية يناير

أعلن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 أن الإيرادات النفطية الموردة إلى المصرف منذ بداية يناير وحتى 21 من الشهر الجاري بلغت 622 مليون دولار.

وأوضح المصرف أن هذه الإيرادات تشكّل دعمًا مباشرًا للسيولة المالية للدولة، وتعكس استمرار النفط كمصدر رئيس للعائدات العامة، بما يسهم في تمويل المشاريع الحكومية والخدمات الأساسية للمواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وأشار المصرف إلى أن تحسن نشاط القطاع النفطي منذ مطلع العام يساهم في رفع الاحتياطيات الأجنبية ويزيد من قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية والاقتصادية، موضحًا أن إدارة الإيرادات النفطية تظل محورًا أساسيًا لسياسة الاقتصاد الليبي.