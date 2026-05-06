المصرف المركزي: بدء توزيع «السيولة النقدية» على المصارف التجارية

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن مباشرته توزيع السيولة النقدية على جميع فروع المصارف التجارية في مختلف مناطق البلاد، في إطار جهوده لتلبية احتياجات المواطنين من النقد المتداول.

وأوضح المصرف في بيان رسمي أن هذه الخطوة تأتي في ظل تأخر تنفيذ صرف مرتبات موظفي القطاع العام عبر الحوافظ التقليدية، ما استدعى اتخاذ إجراءات لتعزيز توفر السيولة في السوق المحلية.

وأشار إلى أن المصارف التجارية ستبدأ توزيع السيولة النقدية على المواطنين وفق الآليات المعتمدة، اعتبارًا من يوم الأربعاء 13 مايو 2026، وذلك فور استكمال الإجراءات المرتبطة بالحوافظ التقليدية.

وأكد المصرف أن عمليات توفير السيولة ستستمر عبر شبابيك الفروع المصرفية، إلى جانب أجهزة السحب الذاتي المنتشرة في مختلف المناطق، مع استمرار هذه الخدمة خلال الفترة الممتدة حتى عيد الأضحى المبارك، وكذلك خلال عطلة العيد.

وشدد مصرف ليبيا المركزي على أهمية تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة، باعتبارها أحد المسارات الأساسية لدعم الشمول المالي وتطوير النظام المصرفي في البلاد.

هذا وتشهد ليبيا بين الحين والآخر تفاوتًا في توفر السيولة النقدية داخل المصارف، ما يدفع مصرف ليبيا المركزي إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية تهدف إلى تلبية الطلب على النقد بالتوازي مع تشجيع التحول نحو الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على النقد الورقي.

