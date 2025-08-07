المركزي: تنفيذ 387 اعتماداً بقيمة 296 مليون دولار خلال يوم واحد

أفاد مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي الاعتمادات المستندية التي تم حجزها منذ انطلاق منصة حجز العملة الأجنبية الجديدة بلغ 2877 اعتمادًا مستنديًا، بقيمة إجمالية تقدّر بنحو 2.5 مليار دولار أمريكي.

وأشار المصرف إلى أن عدد الحجوزات التي تم الموافقة عليها اليوم، وفق التسلسل في المنصة ومن قبل المصارف التجارية، بلغ 387 اعتمادًا مستنديًا بقيمة إجمالية وصلت إلى 296 مليون دولار أمريكي، مؤكدًا أن العمل مستمر لاستكمال تنفيذ باقي الطلبات المدرجة ضمن المنصة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود مصرف ليبيا المركزي لتعزيز الشفافية وتسهيل إجراءات فتح الاعتمادات المستندية لدعم الاستيراد وضمان استقرار السوق المحلي.