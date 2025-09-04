المصرف المركزي: تنفيذ 894 ألف مرتب لحسابات منذ بدء مشروع «راتبك لحظي»

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن تنفيذ المصارف التجارية لعدد 894,804 مرتب عند بدء صرف مرتبات شهر أغسطس ظهر يوم 1 سبتمبر 2025، وذلك ضمن مشروع “راتبك لحظي”.

وقالت الوزارة إن وزارة المالية أحالت إجمالي 904,127 مرتب بقيمة 1,797 مليار دينار ليبي، مشيرةً إلى أن الفارق بين المبالغ المحالة وما تم تنفيذه يعود إلى حسابات بها مشاكل أو تتطلب تدخلًا يدويًا لحلها. وستقوم الوزارة باستلام تفاصيل التنفيذ يوم الأحد المقبل لبدء المعالجات اللازمة.

وأوضح المصرف أنه نشر لوحة معلومات توضح مدى التزام المصارف التجارية بتنفيذ المرتبات المحالة، ويمكن الاطلاع عليها من هنا.