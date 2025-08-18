المصرف المركزي: حجز 4.953 اعتماداً مستندياً بقيمة 4.2 مليار دولار

أعلن مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي الاعتمادات المستندية المحجوزة منذ انطلاق منصة حجز العملة الأجنبية الجديدة بلغ 4,953 اعتماداً مستندياً بقيمة 4.2 مليار دولار أمريكي.

وشملت هذه الحجوزات:

1,530 اعتماداً بقيمة 973 مليون دولار قيد التحضير من قبل التجار لاستكمال الفواتير والبيانات.

919 اعتماداً بقيمة 798 مليون دولار في انتظار موافقة المصارف التجارية.

2,300 اعتماد بقيمة 2.194 مليار دولار تمت الموافقة عليها وسيتم دفعها للمصارف.

وفيما يخص مشروع “راتبك لحظي”، أكد المصرف استلام بيانات 2.2 مليون مواطن من وزارة المالية، وتم مطابقة حسابات مليون مواطن مع المصارف التجارية، وسيتم اختبار المنظومة على البيئة الاختبارية نهاية هذا الأسبوع.