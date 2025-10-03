المصرف المركزي: سنستخدم كل إمكانياتنا للحفاظ على استقرار العملة الأجنبية

أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، أن المصرف سيسخر كل إمكانياته للحفاظ على استقرار أسعار العملة الأجنبية في البلاد، مشددًا على أن الذين يتلاعبون بأسعار الدولار لا يعملون ضد المصرف المركزي فقط، بل ضد مصلحة ليبيا وشعبها.

وفي تصريحات صحفية، قال عيسى: “أنا أؤدي الأمانة التي في عنقي وأعمل 24 ساعة في خدمة الوطن، إذا استطعت أداء واجبي، فهو توفيق من الله، وإذا فشلنا، فإننا نعمل من أجل بلادنا.”

وأضاف أن أولئك الذين يضاربون في سوق الدولار يسعون إلى رفع أسعار العملات بهدف إضعاف جهود المصرف المركزي.

وأشار عيسى إلى أن المصرف المركزي ملتزم بوعده في محاربة السوق الموازي، مؤكداً أن المصرف سيواصل جهوده للتصدي للتلاعب بأسعار العملة.

وسبق أن أعلن المركزي عن افتتاح أكثر من 400 مكتب صرافة مرخص جديد في مختلف أنحاء البلاد، وهو خطوة تهدف إلى ضبط سوق الصرف المحلي، مع فرض رقابة صارمة من فرق التفتيش التابعة للمصرف.

وتم تحديد هامش ربح قدره 7% على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية في هذه المكاتب، مما يعكس الجهود المبذولة لتحقيق استقرار السوق ومنع المضاربة.