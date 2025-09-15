المصرف المركزي: منظومة «راتبك» متاحة حالياً عبر الويب فقط

أعلن مصرف ليبيا المركزي أن منظومة “راتبك” متاحة حالياً للاستخدام فقط من خلال الموقع الإلكتروني، ولا توجد أي تطبيقات للهاتف المحمول متوفرة حتى الآن.

وأكد المصرف استمراره في تطوير الخدمات الرقمية لتسهيل وصول المستفيدين إلى منظومة الرواتب بطريقة سهلة وآمنة.

ومنظومة “راتبك” هي منصة إلكترونية أطلقها مصرف ليبيا المركزي بهدف تسهيل عملية صرف رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص بشكل لحظي وآمن. تهدف المنظومة إلى تحسين كفاءة نظام الرواتب، وضمان وصول المستحقات المالية إلى الموظفين في الوقت المحدد، مع تقليل التدخلات اليدوية والأخطاء التي قد تحدث في عمليات الصرف التقليدية.

وتعمل المنظومة عبر واجهة ويب متطورة تتيح للمستخدمين متابعة رواتبهم والاستعلام عن تفاصيلها بسهولة، مع توفير آليات تحكم ومراقبة لضمان الشفافية ومكافحة الفساد في عمليات الصرف، وحتى الآن، لا يوجد تطبيق للهاتف المحمول، لكن المصرف المركزي يدرس توسيع قنوات الوصول في المستقبل لتشمل الهواتف الذكية.