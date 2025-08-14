المصرف المركزي واللجنة المالية يبحثان كفاءة السياسات الاقتصادية وجهود الاستقرار النقدي

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، اجتماعاً مغلقاً صباح الخميس 14 أغسطس 2025 مع رئيس وأعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب الليبي، بحضور عضو مجلس إدارة المصرف ومدراء الإدارات المختصة.

وتناول الاجتماع مناقشة ملاحظات المصرف المركزي حول مقترح الميزانية العامة لسنة 2025، إلى جانب استعراض أبرز مؤشرات الاقتصاد الليبي حتى يوليو 2025، وجهود المصرف في تحقيق أعلى معدلات الاستقرار المالي والنقدي.

وأشاد رئيس وأعضاء اللجنة المالية بمبادرات المصرف المركزي في تحسين كفاءة أداء السياسات الاقتصادية، لاسيما مبادرة “راتبك لحظي” التي صممها المصرف وأطلقها بالتعاون مع وزارة المالية، والتي تهدف إلى تطوير نظم صرف الرواتب وتحسين آليات الدفع الحكومية.