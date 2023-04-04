المصرف المركزي يبحث الاستفادة من الخبرات الفرنسية

استقبل محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بمقر المصرف في طرابلس، الاثنين، سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج، والمستشار الاقتصادي للسفارة إيفان بوتير.

وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول العديد من المواضيع ومنها مسار توحيد المصرف المركزي، ونتائج المشاورات مع صندوق النقد الدولي وأهمية دعم جهود الحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط لزيادة إنتاج وتصدير النفط، وكذلك إعطاء الأولوية لتنويع مصادر الدخل لضمان الاستدامة المالية للدولة وتحريك عجلة الاقتصاد.

هذا وأبدى السفير استعداد الجانب الفرنسي لتقديم الخبرة الفرنسية في مجال الرقمنة والتدريب لتطوير قدرات المصارف.