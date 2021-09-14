المصرف المركزي يبحث تطوير سوق المدفوعات الإلكترونية

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، بمكتبه في طرابلس، مع مدراء إدارات المصرف وبعض المستشارين بالمصرف.

وأفادت الصفحة الرسمية للمصرف على فيسبوك، بأن الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ إستراتيجية مصرف ليبيا المركزي لتطوير سوق المدفوعات الإلكترونية.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة سُبل تطوير مشروع البوابة الإلكترونية للدفع بالعملات الأجنبية والتى تسمح للعملاء باستخدام مختلف وسائل الدفع المتاحة عبر مواقع التجارة الإلكترونية العالمية بالعملات الأجنبية بما فيها خدمة PayPal.

وتطرق الاجتماع إلى موقف تداول صكوك المقاصة بين المصارف ومدى التزامها في قبول الصكوك فيما بينها دون أية عراقيل والتأكيد على ضرورة التزام المصارف بتعليمات مصرف ليبيا المركزي بهذا الشأن،

كما تناول الاجتماع متابعة تنفيذ خطة المصرف المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف والتأكيد على ضرورة توفرها بكافة الفروع المصرفية ونقل شحنات سيولة إضافية لكافة مناطق ليبيا.