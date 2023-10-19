المصرف المركزي يبحث دعم استقرار سعر الصرف

عقدت اللجنة المُشكلة لاستكمال إجراءات توحيد مصرف ليبيا المركزي، اجتماعها الثاني، الأربعاء، بمقر المصرف في طرابلس.

وترأس الاجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، وبحضور نائب المحافظ مرعي البرعصي، ومدراء الإدارات من مصرف ليبيا المركزي طرابلس وبنغازي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عددا من الإجراءات التي تدعم جهود التوحيد والاتفاق على هيكل تنظيمي واحد ومدير واحد لإدارة الرقابة على المصارف والنقد تعزيزاً لمشروع التوحيد.

كما تم الاتفاق على دراسة سحب بعض الإصدارات للعملة من الفئات القديمة وفئة 50 دينار، ودعم أرصدة المصارف لدى مصرف ليبيا المركزي طرابلس بقيمة 9 مليار دينار لتوسيع خدماتها المصرفية مثل بيع العملات الاجنبية، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات تدعم استقرار سعر الصرف والحد من ارتفاعه في السوق الموازي.