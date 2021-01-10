المصرف المركزي يبدأ في إجراءات بيع النقد الأجنبي للمواطنين

أفاد عضو لجنة تعديل سعر الصرف التابعة لمصرف ليبيا المركزي مصباح العكاري، بأن المركزي وزع منشورا بتعديل سعر صرف الدينار على المصارف والبنوك العاملة في البلاد من أجل البدء بتطبيقها وتقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد العكاري أنه من المتوقع أن تتوفر السيولة خلال الأيام القادمة ورفع سقف السحب في كافة المصارف، مشيرا إلى قيام مصرف الأمان برفع السقف إلى عشرة آلاف دينار في الشهر، وإلى أنه من المتوقع أن يُلاحظ تحسن في السيولة في غضون 10 أيام إلى أسبوعين واختفاء الفارق بين الكاش و الصكوك، وفق قوله.

وأوضح العكاري في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” أن دراسة المصرف المركزي تُشير إلى قدرته على توفير الدولار عند هذا السعر في حال استمرار إنتاج وتصدير النفط خاصة في ظل ارتفاع أسعاره العالمية.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر من مصرف ليبيا المركزي فتح منظومة المصارف التجارية والشروع في بيع النقد الأجنبي