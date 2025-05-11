المصرف المركزي يثمّن جهود القطاع المصرفي في تنفيذ قرار سحب العملة

عبّر مصرف ليبيا المركزي عن بالغ شكره وتقديره للمصارف التجارية وفروعها، ولإدارات وأقسام الإصدار التابعة له في مختلف المناطق، نظير الجهود الاستثنائية التي بذلت خلال فترة تنفيذ قرار مجلس الإدارة رقم (5) لسنة 2024 بشأن سحب الإصدارين الأول والثاني من فئة الخمسين ديناراً، والذي انتهت مهلته في 30 أبريل 2025.

وأكد المصرف في بيان رسمي، أن فرق العمل أظهرت التزامًا عاليًا وكفاءة ملحوظة، من خلال العمل المتواصل على مدار الساعة، بما في ذلك فترات المساء وأيام العطل، وذلك لضمان سير عمليات الإيداع واستقبال الأوراق النقدية من المواطنين بسلاسة وانتظام.

وأشار البيان إلى أن مصرف ليبيا المركزي يعمل حاليًا على استكمال الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لحصر الكمية المستلمة من النقد المسحوب، مؤكداً التزامه الدائم بتعزيز الانضباط النقدي والحفاظ على الاستقرار المالي في البلاد.