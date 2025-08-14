المصرف المركزي يصدر النشرة الاقتصادية للربع الثاني من 2025

أصدرت إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي النشرة الاقتصادية الرُّبعية للربع الثاني من عام 2025، والتي تتضمن أبرز البيانات والمؤشرات الخاصة بالقطاعات النقدي، والحقيقي، والمالي، والخارجي.

وتوفر النشرة قراءة شاملة لمستويات الأداء الاقتصادي والتطورات المالية في البلاد خلال الفترة المذكورة، مما يتيح للمهتمين والمستثمرين متابعة مؤشرات الاقتصاد الوطني بدقة وشفافية.

للاطلاع على النشرة باللغتين العربية والإنجليزية، يمكن زيارة الرابط التالي:

النشرة الاقتصادية – الربع الثاني 2025