المصرف المركزي يصدر قرارات بسحب إصدارات نقدية محددة من التداول

عقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي اجتماعه الرابع لهذا العام، بحضور جميع الأعضاء، حيث جدد تأكيده على انتهاء التعامل بفئة الخمسين دينار من الإصدارين الأول والثاني بشكل نهائي اعتباراً من 30 أبريل 2025، مع التشديد على عدم إعادة قبول هذه الفئة مستقبلاً تحت أي ظرف، وذلك في مواجهة الشائعات والأخبار المضللة التي تتداول حول إمكانية إعادتها.

وأصدر المجلس خلال الاجتماع قرارات سحب الإصدارات النقدية التالية من التداول، اعتباراً من نهاية دوام يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025:

الإصداران الأول والثاني للأوراق النقدية من فئة العشرون ديناراً.

الإصدارات السادس والسابع والسابع المعدل لفئة الخمسة دنانير.

الإصدارات السادس والسابع والأول لفئة الدينار الواحد.

وحددت المصارف التجارية وفروعها نهاية دوام يوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 آخر موعد لقبول الإصدارات النقدية المشمولة بالسحب، داعياً المواطنين إلى الإسراع في إيداع هذه الفئات النقدية ضمن مهلة الفترة المحددة حفاظاً على حقوقهم المالية وتجنباً لأي أضرار محتملة.

ودعا المصرف جميع المصارف إلى تسهيل عمليات الإيداع وتنظيمها بشكل يضمن سهولة ويسر إجراء المعاملات خلال المهلة المحددة.

وأكد مصرف ليبيا المركزي حرصه على استقرار العملة وضمان حماية حقوق المواطنين المالية، مشدداً على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات المتعلقة بعودة فئة الخمسين دينار إلى التداول.