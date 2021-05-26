المصرف المركزي يضع خطة لتوفير السيولة في كافة مناطق ليبيا

عقد الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، اجتماعا بمكتبه، اليوم الأربعاء، مع الإدارات ذات العلاقة بمصرف ليبيا المركزي لمتابعة تنفيذ الخطة الموضوعة لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية ولكافة مناطق ليبيا.

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة مصرف ليبيا المركزي للأوضاع السيولة لدى فروع المصارف التجارية وأقسام الإصدار لديها، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للمصرف على فيسبوك.

وتم الاتفاق على آلية عمل خلال الأسابيع القادمة تضمن نقل السيولة لأقسام الإصدار بمدينة سيها وغربان، والتنسيق مع المصارف لنقل شحنات سيولة برا وجوا لكافة مناطق ليبيا.

وعلى إثر ذلك وصلت شحنة سيولة اليوم إلى مدينة سبها، وستصل تباعا شحنات أخرى، وجاري العمل على نقل شحنات سيولة لمدينتي غات وأوباري وغيرها من المناطق.

ودعا مصرف ليبيا المركزي إدارات المصارف للتواصل مع إدارة الإصدار لمصرف ليبيا المركزي وطلب احتياجاتها كاملة من السيولة، وأكد المصرف توفر مخزون كاف يغطي احتياجات المصارف طيلة الأشهر القادمة.