المصرف المركزي يطلق الموقع الرسمي لخدمة الدفع الفوري «LYPay»

اختتم منتدى ومعرض الدفع الإلكتروني EPAIX 2025 في ليبيا فعالياته، معلناً عن الإطلاق الرسمي للموقع الإلكتروني الخاص بخدمة الدفع الفوري (LYPay).

ويُعتبر الموقع بوابة رقمية شاملة تتيح للمستخدمين الاطلاع على تفاصيل الخدمة والمصارف المشاركة، بالإضافة إلى منصة ميسّرة لتقديم الشكاوى والاستفسارات. يأتي هذا الإطلاق في إطار التزام مصرف ليبيا المركزي بالابتكار وتقديم خدمات مالية آمنة وفعّالة تلبي تطلعات الجمهور.

للاطلاع على المزيد من التفاصيل والخدمات، يمكن زيارة الموقع عبر الرابط التالي:

Lypay.gov.ly

وخدمة الدفع الفوري (LYPay) هي نظام مالي إلكتروني متطور أطلقه مصرف ليبيا المركزي بهدف تسهيل وتحسين عمليات الدفع بين الأفراد والمؤسسات داخل ليبيا، وتتيح هذه الخدمة للمستخدمين إجراء عمليات تحويل الأموال والدفع بطريقة سريعة وآمنة عبر منصات رقمية متصلة بشكل مباشر مع الحسابات المصرفية، مما يقلل الحاجة إلى التعامل النقدي ويوفر وقت وجهد المستخدمين.

وتُعد LYPay خطوة استراتيجية نحو التحول الرقمي في القطاع المالي الليبي، إذ تهدف إلى تعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية الرقمية، وتحفيز الاقتصاد من خلال تسهيل حركة الأموال بسلاسة، كما تتيح الخدمة للمستخدمين إمكانية متابعة عمليات الدفع، وتقديم الشكاوى والاستفسارات عبر منصة إلكترونية ميسرة، ما يعكس التزام مصرف ليبيا المركزي بتوفير خدمات مالية آمنة وشفافة.

وباستخدام LYPay، يمكن للمصارف المشاركة تعزيز التكامل بين أنظمتها، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للعملاء، بالإضافة إلى دعم البنية التحتية المالية الرقمية في ليبيا، ما يفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي والابتكار في القطاع المصرفي.