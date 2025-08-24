المركزي يُعلن جاهزيته لتسييل المرتبات عبر منظومة «راتبك لحظي»

في إطار التزامه بما أُعلن مسبقًا، أكد مصرف ليبيا المركزي إطلاق منظومة “راتبك لحظي” بشكل تجريبي خلال عطلة نهاية الأسبوع، بالتعاون مع المصارف التجارية، وقد تكللت التجارب بالنجاح مع كافة المصارف المشاركة في النظام.

وتتيح خاصية “راتبك لحظي”، التي أصبحت متاحة عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالمواطنين، إمكانية التأكد من إحالة البيانات الوظيفية من الجهات العامة ومطابقتها مع المصارف التجارية، بما يُسرّع من إجراءات صرف المرتبات.

كما يواصل مصرف ليبيا المركزي عمليات مطابقة الحسابات المصرفية المُحالة من وزارة المالية، معلنًا عن جاهزيته لتسييل مرتبات الموظفين فور استكمال المطابقة وإحالة البيانات من الجهات المختصة.

للاطلاع على نسب إدخال الحسابات المصرفية حسب الجهات العامة من هنا

للتحقق من مطابقة بياناتك المصرفية من هنا

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد الموافق 24 أغسطس 2025، أن رسائل إشعارات ورود مرتبات شهر أغسطس (8) ستبدأ في الوصول إلى الجهات المختصة اعتبارًا من بداية دوام مصرف ليبيا المركزي، وذلك على أن تُستكمل قبل نهاية الدوام الرسمي.

وأكدت الوزارة أن صرف المرتبات سيكون “لحظيًا” فور ورود الرسائل إلى المصارف، وذلك ضمن إطار سعيها لتسريع وتيرة الإجراءات المالية وضمان وصول المرتبات في موعدها.