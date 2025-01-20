المصرف المركزي يعلن طرح «عملات نقدية جديدة» (صورة)

اكد مصرف ليبيا المركزي، في بيان له، “التزامه التام بالأعمال المناطة به وفق صحيح القانون رقم (1) لعام 2005 بشأن المصارف وتعديلاته”.

وأعلن المصرف، عن “طرح عملة نقدية للفئات 20 و 10 و 5 دينار، وسيتم طرح فئة العشرة دنانير من الاسبوع القادم تليها الفئات أخرى، تحمل توقيع ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي، وذلك استناداً إلى اختصاصات المصرف المركزي الواردة بقانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته”.

وأضاف البيان: “سوف يتم لاحقاً نشر فيديو توضيحي يوضح خصائصها والمواصفات والعلامات التأمينية الواضحة لهذه الفئات الجديدة”.