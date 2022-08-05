المصرف المركزي يكشف عن الإيراد والإنفاق

كشف مصرف ليبيا المركزي، عن حجم الإيرادات العامة للدولة خلال الفترة من بداية شهر يناير إلى 31 من شهر يوليو الماضي.

وأوضح المصرف في تقرير نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أمس الخميس، أن الإيرادات خلال الفترة المذكورة بلغت (77.2) مليار دينار، بينما بلغ حجم الإنفاق (45.1) مليار دينار.

وأفاد تقرير المصرف، بأن الإيرادات المحققة من مبيعات النفط بلغت (56.1) مليار دينار، ومن إتاوات النفط (8.2) مليار دينار في حين بلغت من إيرادات الإتاوات النفطية عن سنوات سابقة بلغت (11.4) مليار دينار.

ولفت التقرير إلى أن الضرائب حققت إيرادات بلغت (628) مليون دينار، والجمارك (34) مليون دينار، والاتصالات (146) مليون دينار، بينما سجلت إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي (90) مليون دينار، إضافة إلى (528) مليون دينار إيرادات أخرى.

وفيما يتعلق بالإنفاق العام، أوضح المصرف المركزي أن باب المرتبات بلغ 23.2 مليار دينار، وباب النفقات التسييرية بلغ 3.6 مليار، وباب الدعم بلغ إنفاقه 11.7 مليار، وباب التنمية 118 مليونا، إلى جانب ميزانية استثنائية خصصت للمؤسسة الوطنية للنفط بلغت 6.5 مليار، بينما باب الطوارئ صفر.

وأضاف التقرير أن إيرادات النقد الأجنبي خلال الفترة ذاتها بلغ 16.2 مليار دولار، منها 2.5 مليار دولار إتاوات عن السنوات السابقة، وأن استخدامات النقد الأجنبي بلغت 14 مليار دولار.