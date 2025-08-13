المصرف المركزي ينشر بيانه الشهري حول الإيراد والإنفاق

أصدر مصرف ليبيا المركزي بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام، والذي يغطي الفترة الممتدة من 1 يناير حتى 31 يوليو 2025، مؤكداً التزامه المستمر بتحقيق أعلى مستويات الإفصاح والشفافية عبر مختلف الوسائل المتاحة، بهدف تعزيز وعي مؤسسات الدولة والمواطنين بالواقع الاقتصادي والمالي للبلاد.

وأشار المصرف إلى أن نشر البيانات المالية الدورية يأتي في إطار جهوده لإشراك جميع الأطراف في متابعة المؤشرات الاقتصادية، موضحاً أن تفاصيل البيان متاحة عبر موقعه الإلكتروني على الرابط: https://cbl.gov.ly/vtmn.

كما دعا المصرف الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات أو الاستفسارات إلى التواصل مع وحدة التواصل بإدارة البحوث والإحصاء عبر البريد الإلكتروني: comm.unit@cbl.gov.ly.