المصرف المركزي ينشر تفاصيل الاعتمادات المستندية المنفذة

نشر مصرف ليبيا المركزي، تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها خلال الفترة من 6 إلى 30 أبريل 2025، وذلك استناداً إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد رقم (10/2025) الصادر بتاريخ 6 أبريل 2025، بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي.

ويأتي هذا النشر وفقاً للفقرة السابعة، النقطة رقم (10) من الضوابط العامة للمنشور، والتي تنص على موافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات.

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وأمس نشر مصرف ليبيا المركزي تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها خلال الفترة من 2 مارس 2025م وحتى 24 مارس 2025م، وذلك استناداً إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد رقم (1/2025) المؤرخ في 2 يناير 2025م، والمنشور رقم (16/2024) المؤرخ في 14 أكتوبر 2024م بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي، ووفقاً للفقرة “سادساً”، النقطة رقم (6) من الضوابط العامة الواردة في المنشور.

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