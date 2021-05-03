المصرف المركزي ينفي توقف العمل بمنظومة بيع النقد الأجنبي

نفى مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد مختار الطويل، يوم الأحد، الشائعات المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن توقف العمل بمنظومة بيع الدولار للأغراض الشخصية بقيمة 10 آلاف دولار للفرد في المصارف التجارية.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن الطويل قوله في تصريحات، إن المنظومة تعمل كعادتها في المصارف التجارية وما زالت تستقبل وتمرر المعلومات.

وكان مصرف ليبيا المركزي قد شرع في بيع النقد الأجنبي عبر المصارف للمواطنين والتجار منذ يناير الماضي بسعر الصرف المحدد للدولار بقيمة 4.48 دينار، ومنح على إثرها اعتمادات لأصحاب شركات عامة وخاصة لتغطية الخدمات والسلع للسوق المحلية.