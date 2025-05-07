المصرف المركزي ينفي شائعات تمديد فترة تداول فئة «الخمسين» ديناراً

في إطار حرصه على توضيح الحقائق للرأي العام وتفنيد الشائعات المتداولة، أكد مصرف ليبيا المركزي، بشكل قاطع أن الموعد النهائي لقبول وتداول الإصدارين الأول والثاني من فئة الخمسين ديناراً كان يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025، وذلك وفقاً لما تم الإعلان عنه مسبقاً وبناءً على قرارات رسمية صادرة عن المصرف.

وشدد المصرف على أن ما يتم تداوله حول تمديد فترة قبول هذه الفئة لا أساس له من الصحة، وأوضح أن تداولها لم يعد مقبولاً لدى المصارف التجارية.

ودعا المصرف كافة وسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي إلى ضرورة تحري الدقة وتحمل المسؤولية في تداول المعلومات، مع الامتناع عن نشر أو إعادة نشر الأخبار المغلوطة أو غير الموثوقة. كما أكد أن المصدر الوحيد للمعلومات الصحيحة والرسمية هو الموقع الإلكتروني للمصرف وصفحاته الموثقة على منصات التواصل الاجتماعي.

هذا وفي الآونة الأخيرة، قام مصرف ليبيا المركزي بعدة إجراءات هامة لتعزيز الاستقرار المالي، أبرزها إصدار قرارات تنظيمية لتداول الأوراق النقدية، مثل تحديد موعد نهائي لقبول فئة الخمسين ديناراً، كما ركز المصرف على تحسين الشفافية المالية من خلال نشر تقاريره، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لدعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب ذلك، أطلق المصرف إصلاحات في القطاع المصرفي وتحديث بنيته التحتية، بما في ذلك تبني التكنولوجيا لتحسين خدمات الدفع والتحويلات المالية.