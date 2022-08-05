المصرف المركزي يُؤكد التزامه بالمبادرات الدولية

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الجمعة، بمقر السفارة الأمريكية في تونس، مع سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وأفاد المكتب الإعلامي للمصرف المركزي بأن اللقاء تناول زيادة معدلات الإفصاح للوصول لأعلى معدلات الشفافية، والامتثال للمعايير الدولية، وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي.

وأضاف المكتب الإعلامي بأن “الكبير” أكد خلال الاجتماع على التزام المصرف المركزي بالمبادرات والممارسات الدولية لتعزيز نزاهة وشفافية الانفاق العام.

وبدوره أثنى السفير الأمريكي على جهود المصرف المركزي في رفع معدلات الافصاح والشفافية، بحسب المكتب الإعلامي.