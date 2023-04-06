المصرف المركزي يُتابع إستراتيجية توزيع السيولة

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، الأربعاء، بمقر المصرف في طرابلس، اجتماعاً مع إدارات المصرف المركزي والمدراء العامون لمصارف الجمهورية والتجاري الوطني والوحدة والصحاري وشمال إفريقيا.

وأفادت الصفحة الرسمية للمصرف على فيسبوك، بأن متابعة تنفيذ إستراتيجية مصرف ليبيا المركزي بشأن السيولة وإستراتيجية تطوير خدمات الدفع الإلكتروني، كانت أهم محاور الاجتماع.

وأشاد المحافظ بتطور استخدامات وسائل الدفع الإلكتروني (نقاط البيع وآلات السحب الذاتي والتطبيقات المصرفية عبر الهاتف المحمول)، كما أشاد بمعدل السيولة التي تم توزيعها على كافة فروع المصارف خلال الربع الأول من هذه السنة بما تجاوز 25 مليار دينار، وكذلك نجاح خطة توفير السيولة لشهر رمضان المبارك حيث بلغت السيولة الموزعة من فروع المصارف خلال الشهر الفضيل ما تجاوز 11 مليار دينار، وبلغ عدد الرحلات الجوية المنفذة لإيصال السيولة لمناطق الجنوب والشرق 44 رحلة جوية عدى النقل عبر الطريق البري.

هذا وأكد محافظ مصرف ليبيا المركزي على المصارف بالاستمرار في تنفيذ الإستراتيجيات المعتمدة بذات الوتيرة.