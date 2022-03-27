المصرف المركزي يُرسل شحنة سيولة بقيمة 100 مليون إلى بنغازي

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، عن وصول شحنة السيولة الثانية إلى مطار بنينا بمدينة بنغازي بقيمة 100 مليون دينار واستلامها من قِبل مصرف ليبيا المركزي بنغازي.

وأفاد المصرف في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأن المصرف المركزي ببنغازي سيتولى توزيع الشحنة على فروع المصارف بالمنطقة الشرقية.

وأوضح أن الشحنة تأتي في إطار الشحنات المخطط نقلها بقيمة مليار دينار، وفقا للمواعيد المحددة والمتفق عليها.

وأشار المصرف إلى أن الشحنة تأتي استمراراً لبرنامج توحيد مصرف ليبيا المركزي، وبعد الاتفاق على مسار توفير السيولة النقدية بكافة فروع المصارف التجارية بين المحافظ ونائبه ومع قرب حلول شهر رمضان المبارك.