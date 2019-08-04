المصرف المركزي يُسلَّم 40 مليون دينار ليبي لمصارف بني وليد

قام مصرف ليبيا المركزي، الأحد، بتسليم السيولة النقدية إلى مصارف مدينة بني وليد، عبر طائرة مروحية قادمة من طرابلس.

وأوضح المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي بني وليد، أن السيولة النقدية والبالغ قيمتها 40 مليون دينار ليبي، وصلت إلى المصارف التجارية بالمدينة.

وتم توزيع السيولة على فروع مصارف المدينة الخمسة حسب آلية تم وضعها من قِبل لجنة المتابعة التي شُكلت من قِبل المجلس البلدي بني وليد، بواقع 22 مليون دينار لفروع مصرف الجمهوية الثلاثة، و11 مليون لفرع المصرف التجاري الوطني، و7 ملايين لفرع سوف الجين الأهلي.