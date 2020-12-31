المصرف المركزي يُناقش ضوابط بيع النقد الأجنبي بالسعر الجديد

عقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، اجتماعه الثاني للعام الجاري، عبر تقنية الفيديو.

وأفاد المصرف في بيان، بأن الاجتماع ناقش العديد من البنود، واعتماد الضوابط المنظمة لإجراءات بيع النقد الأجنبي لمختلف الأغراض التجارية والشخصية والدراسة والعلاج والمغتربين، وذلك وفقاً لقرار مجلس الإدارة رقم 1 لسنة 2020، وذلك اعتباراً من يوم الأحد القادم.

وأصدرت إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي، منشوراً بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية وبيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والدراسة والعلاج والمغتربين.

منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية وبيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والدراسة والعلاج والمغتربين. تم النشر بواسطة ‏مصرف ليبيا المركزي-Central Bank of Libya‏ في الخميس، ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠