المركزي يكشف حصيلة الإيرادات النفطية خلال ديسمبر

أفاد مصرف ليبيا المركزي بأن قيمة الإيرادات النفطية المحالة إلى المصرف منذ بداية شهر ديسمبر وحتى 30 ديسمبر 2025 بلغت نحو 1,073 مليون دولارٍ، إضافةً إلى 222 مليون دولارٍ تمثل إيرادات أتاوات نفطيةٍ، ليصل إجمالي المبالغ الموردة إلى نحو 1,295 مليون دولارٍ.

وأوضح المصرف استمراره في تنفيذ عمليات بيع النقد الأجنبي بصورة منتظمةٍ، وبمعدلات تغطي احتياجات السوق المحلي، وتسهم في دعم الاستقرار النقدي، وتوفير متطلبات النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات داخل البلاد.

ويعكس هذا المستوى من الإيرادات النفطية دور القطاع النفطي في دعم الموارد المالية للدولة، ويبرز أهمية انتظام توريد العائدات إلى المصرف المركزي، بم