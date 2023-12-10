المصريون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

بدأ الناخبون في مصر الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، التي ستجري على مدى ثلاثة أيام، ويجري التصويت، من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السابعة مساء.

ويحق لنحو 67 مليون مصري التصويت، بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.

ووفقاً لموقع بوابة الأهرام، تجري انتخابات الرئاسة داخل 9376 مركز اقتراع، بواقع 11631 لجنة فرعية بكافة أنحاء الجمهورية.

ويتنافس في هذه الانتخابات إضافة للرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، كل من محمد فريد سعد زهران، وعبد السند حسن محمد يمامة، وحازم محمد سليمان محمد.