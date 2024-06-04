المطالبة بميزانية طوارئ خاصة ببلدية زليتن

طالب عميد بلدية زليتن مفتاح حمادي، بتخصيص ميزانية للطوارئ خاصة بأزمة ارتفاع المياه الجوفية التي تعاني منها المدينة.

وقال حمادي، في تصريح صحفي، أن الميزانية المخصصة يجب أن تتولاها لجنة محلية لتتعامل معها بمرونة وبسرعة لتجديد شبكات المياه، مبينا أن هناك عددا من المشاريع التي يجب استكمالها منها شبكة النزح ومحطة الضخ الرئيسية للصرف الصحي.

وبين حمادي، أن مشروع النزح متعثر حاليا إداريا وماليا، وأن مشكلة تسرب المياه لن تحل بالطريقة التي يسير بها الوضع حاليا، لافتا إلى حاجة البلدية للتخلص من هذه المشكلة وإنشاء عدد من الأحواض وشبكات وخطوط أخرى قبيل حلول فصل الشتاء.