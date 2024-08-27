المطرب «حسن شاكوش» يوجّه اعتذاره للشعب التونسي

بعد تصريحاته الأخيرة التي أثارت جدلا واسعا وتسببت في إيقافه، قدم المطرب المصري حسن شاكوش، اعتذاره للشعب التونسي كاملا.

وقال حسن شاكوش، في لايف عبر حسابه، على إنستغرام: “مساء الخير علينا وعليكم وعلى شعب تونس الكريم، أنا بعمل الفيديو ده بناء على اللايف اللي صدر مني الأيام اللي فاتت وإتقال إني بجرح في الشعب التونسي، أنا مقدرش أجرح في الشعب التونسي، دول أهلي وناسي ومعروف تونس الخضراء والفن الجميل”.

وبحسب موقع المصري اليوم، أضاف شاكوش: “وأصحابي التوانسة المقربين ليا عارفين حسن بيحب تونس قد إيه، وأول ما بيقولوا ليا في حفلة في تونس باخد شنطتي وبجري، لأني أنا بحب البلد دي، وياريت محدش يكون فهمني غلط من الفيديو اللي فات وإني بسيئ للشعب التونسي، لأني مقدرش أعمل كده لأن دي بلدي التانية”.

وتابع: “وأنا بعتذر للشعب التونسي بالكامل، وإنكم على رأسي من فوق ومقدرش أجرح في أي حد فيكم، سواء كبير أو صغير، وأنتم عارفين حسن بيحبكم قد إيه، وياريت تقبلوا اعتذاري، وأول زيارة هتكون لتونس وهنعمل لكم حفلات وهنكسر لكم الدنيا في تونس بأقوى حفلة، ويا ريت محدش يزعل مني بسبب الفيديو وبتأسف وبعتذر لكم كلكم”.

هذا وكان مطرب المهرجانات حسن شاكوش، أثار جدلا واسعا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتقاد نقيب المهن الموسيقية التونسية، ماهر الهمامي.