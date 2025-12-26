المعادن النفيسة تتصدر الأسواق.. الذهب والفضة والبلاتين عند مستويات تاريخية

قفزت أسعار الذهب والفضة والبلاتين في الأسواق المالية، اليوم الجمعة، لتسجل مستويات قياسية غير مسبوقة، مدفوعة بزيادة الطلب على المعادن النفيسة كملاذ آمن في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية والسياسات النقدية المتقلبة في الاقتصادات الكبرى.

وسجل الذهب مستوى تاريخيًا عند 4,530.60 دولار للأونصة في وقت سابق من جلسة التداول، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب إلى 4,543.05 دولار للأونصة، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها على الإطلاق.

أما الفضة، فحققت أداءً مذهلاً بتجاوزها 75 دولارًا للأونصة لأول مرة في تاريخها، مسجلة زيادة سنوية بلغت 158% منذ بداية العام، متفوقة بذلك على مكاسب الذهب.

ويُعزى هذا الارتفاع الحاد إلى مزيج من العوامل، أبرزها نقص المخزونات العالمية، الطلب الصناعي القوي، والقرار الاستراتيجي بإدراج الفضة رسمياً ضمن “قائمة المعادن الحرجة” في الولايات المتحدة، ما عزز مكانتها كأصل استراتيجي للصناعات التقنية المتقدمة.

في الوقت ذاته، سجل البلاتين مستويات قياسية عند 2,450.7 دولار للأونصة، بعد أن ارتفعت العقود الآجلة لشهر يناير 2026 بنسبة 6.23% لتصل إلى 2,414.5 دولار للأونصة.

ويُستخدم البلاتين على نطاق واسع في الصناعات التكنولوجية والطبية، وخاصة صناعة المحولات الحفازة للسيارات، مما يجعله حساسًا لتقلبات العرض والطلب العالمي.

وحسب الخبراء، جاء أداء المعادن النفيسة في عام 2025 مدعومًا بتوجه البنوك المركزية العالمية نحو تقليل الاعتماد على الأوراق المالية الأميركية والدولار، والتحول إلى زيادة احتياطياتها من الذهب.

كما عزز الغموض الجيوسياسي في مناطق مثل فنزويلا ونيجيريا من لجوء المستثمرين إلى الذهب والفضة والبلاتين كأدوات تأمين ضد المخاطر، تزامناً مع تراجع الدولار الذي حوم قرب أدنى مستوياته في شهرين.

وتعد الفضة والبلاتين أكثر تقلبًا من الذهب، إذ يتأثران بشكل مباشر بالطلب الصناعي والاستثماري، ما يجعلها مؤشراً قوياً لتحركات المستثمرين في أوقات عدم اليقين، بينما يبقى الذهب الملاذ التقليدي للاستثمارات الآمنة.

كما يشير المحللون إلى أن ارتفاع البلاديوم إلى 1,757.25 دولار للأونصة يعكس تجدد الطلب في قطاع صناعة السيارات بعد قرارات تنظيمية دولية منحت عمرًا أطول لمحركات الاحتراق الداخلي، ما يعزز التوقعات باستمرار نمو المعادن النفيسة في المديين المتوسط والطويل.