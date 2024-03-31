 المعارضة الإسرائيلية تطالب باستقالة حكومة «نتنياهو» وإجراء انتخابات مبكرة

شن رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، هجوما على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وقال لابيد في حسابه عبر منصة “إكس-تويتر سابقا”، “إن حكومة نتنياهو، تخاذلت في الوصول إلى صفقة لتبادل المحتجزين مع حركة حماس، ما أدى إلى تأجيج التظاهرات الغاضبة في تل أبيب”.

وأضاف لابيد: “إن وزراء حكومة نتنياهو، يظهرون على الهواء، الواحد تلو الآخر هذا الصباح، ويهاجمون أهالي المحتجزين، أنتم مجانين، لقد تم اختطاف الشابات وكبار السن والأطفال تحت مراقبتكم”.

وتابع لابيد: “لقد فشلت حكومة نتنياهو، لمدة نصف عام في إعادة المحتجزين إلى منازلهم ثم يلومون عائلاتهم بعد ذلك؟ إن حكومة الدمار هذه يجب أن تعود إلى ديارها، وإجراء انتخابات مبكرة الآن”.

هذا يواصل عشرات الآلاف من عائلات الرهائن الاحتجاجات الإسبوعية في تل أبيب.