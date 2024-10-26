تزامنت مع قصف على سوريا.. المعارضة الإسرائيلية تنتقد الضرابات على إيران

اعتبر زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لبيد، أن الضربات التي نفذها سلاح الجو في إيران “لم تكن كافية”، مشيرا إلى أنه كان يتوجب تسديد ضربة أقوى”، وتزامن الرد الإسرائيلي على إيران مع قصف إسرائيلي واسع استهدف عدة مواقع في سوريا.

وعقب شن إسرائيل سلسلة غارات جوية على مواقع عسكرية في إيران، صرح لابيد: “كان قرار الامتناع عن استهداف منشآت إيران الاستراتيجية والاقتصادية خاطئا. كان في مقدورنا، بل كان يتعين علينا، تكبيد إيران خسائر أفدح”.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بمشاركة عشرات الطائرات الحربية، بما فيها المقاتلات وطائرات التزود بالوقود والاستطلاع، في العملية “المعقدة” التي نُفذت فجر اليوم على مسافة نحو 1600 كيلومتر من إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء هجوم دقيق نفذه، فجر السبت، ضد مواقع عسكرية إيرانية في عدة مناطق، ردا على سلسلة من الهجمات التي شنتها إيران ضد إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة، مؤكدا أن جميع الطائرات المشاركة عادت إلى قواعدها بسلام.

غارات إسرائيلية تستهدف دفاعات سورية فجراً ودمشق تدين «العدوان الإسرائيلي» على إيران

وتزامنا مع إعلان الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ الرد على الهجوم الذي شنته إيران، شنت إسرائيل ضربات استهدفت دمشق وحمص ودرعا في سوريا، حيث تصدت الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري لقصف جوي إسرائيلي في محيط العاصمة السورية دمشق بعد منتصف ليل الجمعة/ السبت كان هو الأعنف خلال الأشهر الماضية حيث سمع دوي أكثر من 10 انفجارات، إضافة إلى أصوات المضادات الأرضية التي اسقطت عددا من الصواريخ الإسرائيلية.

وأعلنت إذاعة “شام إف إم” عن وقوع انفجارات في مدينة حمص.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا عن مصدر عسكري أنه “حوالي الساعة 02:00 فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل والأراضي اللبنانية مستهدفا بعض المواقع العسكرية في المنطقة الجنوبية والوسطى”.

من جانبها، قالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية، “شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات عند الساعة 2 فجر اليوم (السبت) 26 أكتوبر (تشرين الأول)، مستهدفة الدفاعات الجوية السورية في كتيبة الرادار في تل القليب بمحافظة السويداء، و«الفوج 19» (دفاع جوي) في حمص، كما سُمعت أصوات انفجارات قوية غرب العاصمة دمشق، وفق مصادر متقاطعة”.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن الضربات الإسرائيلية تزامنت مع محاولة الدفاعات الجوية السورية في محافظات دمشق وريف دمشق وحمص وحماة وطرطوس، التصدي للطائرات الإسرائيلية التي هاجمت إيران، عند تحليقها في الأجواء قرب الحدود السورية – الأردنية وقاعدة التنف.