المعارضة التشادية تتهم جيش بلادها بالتّوغل في الداخل الليبي

كشفت جبهة الوفاق التشادية عن عملية توغل للجيش التشادي داخل الأراضي الليبية بهدف مهاجمة ما وصفته بـ«القاعدة الخلفية» في ليبيا، وفق بيان صادر عنها.

وقالت الجبهة في بيانها إنّ المجلس العسكري التشادي الحاكم خرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع، بقصفه الجوي على قواعد الجبهة مخلفا 3 قتلى وأربعة جرحى على الأقل داخل الأراضي الليبية.

كما أعلنت الجبهة خرقها لوقف إطلاق النار الموقع من جانب واحد، معلنة الحرب على الجيش والرد «المؤلم» وغير المقيد على العمليات الجوية التي استهدفتهم.

وقالت الجبهة إن المجلس العسكري يواصل انجرافه الذي وصفته بـ«الديكتاتوري» ضد السكان المدنيين والقوى الحية للأمة ومن أجل إسكات أي صوت معارض.

وكان نحو 40 مجموعة أمضت في تشاد اتفاقا مع زعيم المجلس العسكري الحاكم محمد إدريس ديبي إيتنو في أغسطس من عام 2022، يفضي إلى تنظيم حوار وطني بعاصمة البلاد أنجامينا.