المعارضة التشادية تتهم حكومة الوحدة بالوقوف وراء قصف مواقعها

اتّهم القائد في جبهة التغيير والوفاق المعارضة التشادية محمد جاكو حكومة الوحدة الوطنية بالسماح للجيش التشادي بقصف مواقع تابعة لقواتهم داخل الأراضي الليبية.

وأوضح جاكو في تصريح لـ«نوفا» الإيطالية أنّ المجلس العسكري الحاكم في تشاد حصل على الضوء الأخضر من حكومة الوحدة الوطنية الليبية لاستهداف مواقع المعارضة التشادية الواقعة في جنوب ليبيا.

وأوضح جاكو أنّ هذه الخطوة تمثل تهديدا خطيرا للسلام في المنطقة ككل، قائلا: «لن تمر دون رد فعل حاسم من الجبهة وسنواجه الجيش التشادي»، وفقا لتصريحه.

الجدير بالذّكر أنّ جبهة التغيير والوفاق المعارضة التشادية أعلنت قبل أيام قصف الجيش التشادي مواقعهم في ليبيا، في 16 أغسطس الماضي، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين.