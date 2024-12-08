المعارضة السورية: الشعب السوري الحر أسقط «بشار الأسد»

أعلنت المعارضة السورية المسلحة دخول قواتها إلى قلب العاصمة دمشق، في حين أعلن رئيس حكومة النظام السوري السابق استعدادهم للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب السوري.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين سوريين رفيعي المستوى أن الرئيس بشار الأسد غادر دمشق إلى وجهة غير معلومة.

وأوضحت رويترز أن مصدرها ضابطان كبيران بالجيش السوري أكدا لها أنه غادر على متن طائرة إلى وجهة لم يتم الكشف عنها.

وقالت غرفة العمليات المشتركة للمعارضة المسلحة في بيان مقتضب: “هذه نهاية حقبة مظلمة وبداية عهد جديد لسوريا.. ندعو المهجرين السوريين للعودة إلى ديارهم”.

بدوره أكد قائد إدارة العمليات العسكرية للمعارضة أن المؤسسات ستظل تحت إشراف رئيس الوزراء السابق حتى تسليمها، وأصدر توجيها لقواته في دمشق بالابتعاد عن المؤسسات العامة.

وكانت المعارضة السورية المسلحة قد أعلنت أنها تمكنت من السيطرة على مبنى الإذاعة والتليفزيون السوري في العاصمة دمشق.

كما نقلت وكالة رويترز عن مصدر عسكري سوري مطلع أن قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بسقوط النظام.