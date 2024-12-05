المعارضة تختراق الأحياء الشمالية في حماة وقوات النظام تعلن خروجها من المدينة

أعلنت قوات النظام السوري، اليوم الخميس، “خروجها من مدينة حماة وتنفيذ عملية إعادة انتشار وتموضع خارج المدينة”.

وجاء في بيان للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية: “على مدى الأيام الماضية، خاضت قواتنا المسلحة معارك ضارية لصد وإفشال الهجمات العنيفة والمتتالية التي شنتها التنظيمات الإرهابية على مدينة حماة من مختلف المحاور وبأعداد ضخمة مستخدمة كل الوسائط والعتاد العسكري، ومستعينة بالمجموعات الانغماسية”.

وتابع البيان الذي نقلته وكالة سانا الرسمية: “خلال الساعات الماضية ومع اشتداد المواجهات بين جنودنا والمجموعات الإرهابية وارتقاء أعداد من الشهداء في صفوف قواتنا تمكنت تلك المجموعات من اختراق محاور عدة في المدينة ودخولها، رغم تكبدهم خسائر كبيرة في صفوفهم”.

وأضاف البيان: “حفاظاً على أرواح المدنيين من أهالي مدينة حماة وعدم زجهم في المعارك داخل المدن، قامت الوحدات العسكرية المرابطة فيها بإعادة الانتشار والتموضع خارج المدينة”.

وختم البيان: “تؤكد القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أنها ستواصل القيام بواجبها الوطني في استعادة المناطق التي دخلتها التنظيمات الإرهابية”.

وذكرت وسائل إعلامية، أن “اشتباكات عنيفة بين قوات النظام السوري وقوات المعارضة على المحاور في محيط مدينة حماة”، مشيرة إلى “نجاح المعارضة في اختراق الأحياء الشمالية الشرقية من المدينة”.