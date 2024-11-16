المعارضة في أبخازيا تدعو لاستقالة الرئيس والمغادرة بسلام

تواصل المعارضة في أبخازيا تنظيم فعاليات الاحتجاج منذ عدة أيام، حيث تظاهر الآلاف من المعارضين، مطالبين باستقالة الرئيس “أصلان بجانيا” ومغادرته بـ”سلام” إلى خارج البلاد، كما وقعت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، ما أدى لإصابة 13 شخصا.

ودعت المعارضة في بيان، “إلى استقالة الرئيس أصلان بجانيا، واستقرار الوضع في الجمهورية”، وقال البيان: “مهمتنا هي تحقيق استقالة بجانيا وعودة الاستقرار إلى الوضع السياسي في البلاد”.

يذكر أنه، يوم أمس، كان من المفترض “أن ينظر برلمان أبخازيا، في مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية استثمار مع روسيا، وتعارض المعارضة التصديق على هذه الوثيقة، وتزعم بأن الحديث يدور عن بيع الشقق والعقارات السكنية في أبخازيا للروس، ونتيجة لذلك لم يتم عقد الاجتماع، وقرر النواب تأجيل النظر في القضية إلى الأسبوع المقبل، وتصر المعارضة على أنه بعد التصديق على الاتفاقية، ستبدأ الشركات الروسية في بناء شقق في أبخازيا، وهذا سيؤدي إلى زيادة في أسعار المساكن ويخلق مخاطر على الاقتصاد، الأمر الذي قد يتسبب لاحقا في معاناة الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم”.

وبحسب وسائل إعلام محلية في أبخازيا، “المطلب الرئيسي للمعارضة، هو تأجيل اعتماد الوثيقة حتى الانتخابات الرئاسية التي ستجري في الجمهورية في الربيع المقبل، وبحسب المتظاهرين ينبغي أن يتم طرح هذا الموضوع في البرامج الانتخابية”.