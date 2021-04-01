المعارض الروسي أليكسي نافالني يعلن الإضراب عن الطعام في السجن

اليكسي نافالني المعارض الروسي، الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة عامين، أعلن أنه بدأ، أمس الأربعاء، إضرابا عن الطعام الى ان يتلقى الرعاية الطبية المناسبة لألم الظهر الحاد وتخدر الساقين اللذين يعاني منهما. وفقا لفرانس برس.

وكان نافالني البالغ 44 عاما والذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة عامين ونصف، قال الاسبوع الماضي إنه يعاني من عصب منضغط يتسبب بتخدر ساقه اليمنى، وكتب، أمس الأربعاء ، على انستغرام أن ألم الظهر، الذي تسبب في السابق بتخدر ساقه اليمني، بدأ الآن يتسبب بفقدانه الإحساس ايضا في ساقه اليسرى.

وأضاف “بدأت اضرابا عن الطعام للمطالبة باحترام القانون والسماح لطبيب من الخارج بزيارتي”، وقال أنه بدلا من تأمين العلاج الطبي له تستمر السلطات بتعذيبه بواسطة “الحرمان من النوم”.

وكشف نافالني، في الأسبوع السابق عن الإعلان عن إضرابه عن الطعام، أن حراسه يوقظونه “ثماني مرات في الليل” للكشف عليه في زنزانته.

واعتقل نافالني في روسيا منتصف يناير الماضي بعد عودته من المانيا حيث خضع للعلاج بعد تعرضه لمحاولة تسميم بغاز أعصاب في أغسطس، وحمل الكرملين مسؤولية محاولة تسميمه، وحكم عليه في فبراير بالسجن لمدة عامين ونصف بتهم احتيال قديمة يقول حلفاؤه والحكومات غربية انها موجهة سياسيا.