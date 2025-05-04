المعتصم المصراتي يسطع في سماء موناكو.. هدفٌ أول بنكهة التحدي والإبداع

في أمسية كروية مميزة، خطف النجم الليبي المعتصم بالله المصراتي الأضواء بتسجيله هدفًا رائعًا، هو الأول له بقميص نادي موناكو الفرنسي، خلال المباراة التي جمعت فريقه بسانت إتيان ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

دخل المصراتي أرضية الميدان في الدقيقة 62، ليغيّر مجريات اللقاء بلمساته الفنية وحضوره القوي في وسط الملعب، لم تمرّ أكثر من ست دقائق على دخوله حتى أطلق تسديدة محكمة من خارج منطقة الجزاء، استقرّت في الزاوية البعيدة لحارس سانت إتيان، معلنةً عن هدفٍ جميلٍ يعكس ثقة لاعب وجد فرصته وأحسن استغلالها.

الهدف لم يكن مجرد نقطة على لوحة النتائج، بل كان رسالة واضحة بأن المصراتي، الذي جاء إلى موناكو على سبيل الإعارة من بشكتاش، يملك من الإمكانيات ما يؤهله للعب في أعلى المستويات الأوروبية، قوة في الالتحام، قراءة ذكية للملعب، وتسديدات دقيقة؛ كل هذه الصفات ظهرت بوضوح في لمساته القليلة التي قلبت موازين المباراة.

جماهير موناكو صفّقت طويلًا للنجم الليبي، ووسائل الإعلام الفرنسية لم تتأخر في الإشادة بأدائه، معتبرةً أن الفريق قد وجد قطعة نادرة في خط الوسط قد تكون مفتاحًا للعديد من الانتصارات المقبلة.

هذا الهدف قد يكون البداية فقط، لكن من المؤكد أنه لحظة لا تُنسى في مسيرة لاعب يصرّ على إثبات نفسه في أكبر المحافل، المعتصم المصراتي، من بنغازي إلى موناكو، يكتب فصله الجديد بحبرٍ من ذهب.