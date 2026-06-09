المعدن النفيس في حالة انتظار.. الذهب يوازن بين السياسة والاقتصاد

استقرت أسعار الذهب خلال تداولات يوم الثلاثاء، في وقت يواصل فيه المستثمرون تقييم مدى صمود اتفاق وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وإيران، وسط متابعة دقيقة لمسار التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وتزايد المخاوف المرتبطة بمستويات التضخم العالمية واحتمالات استمرار تشديد السياسة النقدية الأميركية.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية مستوى 4332.50 دولار للأوقية، بعد تراجعه في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى له خلال أكثر من شهرين. كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.1 في المائة لتصل إلى 4357.10 دولار للأوقية.

وقال كبير محللي السوق في مؤسسة «كي سي إم تريد» تيم ووترر إن حركة الذهب تظل ضمن نطاق محدود نتيجة حالة عدم اليقين بشأن استمرار التهدئة بين طهران وتل أبيب، إضافة إلى ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأميركية المرتقبة، والتي يُنظر إليها كعامل رئيسي في تحديد توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وكانت إيران وإسرائيل قد أعلنتا وقفاً متبادلاً للهجمات استجابة لدعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلا أن طهران أكدت أنها قد تعيد التصعيد العسكري في حال استمرار الضربات الإسرائيلية على «حزب الله» في لبنان.

وعلى صعيد السياسة النقدية، توقع بنك «غولدمان ساكس» أن يبقي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير طوال عام 2026، مع احتمال تأجيل أي خفض للفائدة حتى عام 2027، مدفوعاً بقوة النشاط الاقتصادي واستقرار سوق العمل.

وتشير بيانات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» إلى أن الأسواق تسعر احتمالاً يتجاوز 70 في المائة لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس قبل ديسمبر المقبل.

وتترقب الأسواق صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر مايو يوم الأربعاء، باعتباره مؤشراً محورياً لتقييم اتجاهات التضخم والسياسة النقدية.

ورغم الضغوط الحالية، يرى ووترر أن الذهب لا يزال يمتلك إمكانية للعودة إلى مستوى 5500 دولار للأوقية بحلول نهاية العام، بدعم من طلب البنوك المركزية، مشترطاً تراجع أسعار النفط وعوائد السندات وقوة الدولار في حال تحقق هذا السيناريو.

وفي أسواق المعادن الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.7 في المائة لتسجل 67.71 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 0.2 في المائة إلى 1751.39 دولار، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.8 في المائة ليصل إلى 1213.89 دولار.