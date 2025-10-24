المعدن النفيس يفقد بريقه.. أول انخفاض منذ 10 أسابيع

تراجعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الجمعة، مسجلة أول انخفاض أسبوعي لها منذ عشرة أسابيع، بعد سلسلة مكاسب قوية دفعت المعدن النفيس إلى مستويات قياسية خلال الفترة الماضية

وجاء التراجع متأثراً بقوة الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى قيام المستثمرين والمضاربين بتسوية مراكزهم قبل صدور تقرير التضخم الأمريكي المهم المقرر اليوم، والذي من المتوقع أن يحدد توجهات السياسة النقدية المستقبلية ويؤثر على أسعار المعادن الثمينة.

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية انخفاضاً بنسبة 0.9% ليصل إلى 4086.46 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:33 بتوقيت غرينتش، فيما هبطت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل بنسبة 1.1% إلى 4101.80 دولار للأونصة.

وعلق كبير محللي السوق في شركة “كيه سي إم تريد” تيم ووترر بأن الاجتماع بين رئيسي الولايات المتحدة والصين يمثل فرصة لتهدئة التوترات التجارية، وهو ما يدعم الدولار الأمريكي ويقلل الطلب على الذهب باعتباره ملاذاً آمناً، مسلطاً الضوء على حساسية المعدن النفيس للتطورات الاقتصادية والسياسية العالمية.

وتشير البيانات إلى أن المعدن فقد نحو 3.8% من قيمته خلال هذا الأسبوع، متجهًا نحو أكبر انخفاض أسبوعي منذ نوفمبر 2024.